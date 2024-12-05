7 ошибок, которые водители совершают зимой: как их избежать

Зимой управление автомобилем становится сложнее, даже если он оснащён современными технологиями. Проблемы с запуском двигателя, трудности на скользких дорогах и необходимость очищать машину от снега могут значительно усложнить жизнь водителям. Автоэксперт Игорь Кацубо поделился советами, которые помогут избежать неприятностей.
Перед тем как заглушить двигатель на заснеженной парковке, выполните несколько движений взад-вперёд на полметра-метр. Это утрамбует снег и упростит выезд.
Если автомобиль заносит, поворачивайте руль в сторону, куда хотите ехать, независимо от привода машины. Ваши инстинкты подскажут правильное направление.
Зимой управление машиной усложняется для всех участников движения. Уменьшите скорость на 10 км/ч и увеличьте дистанцию, чтобы избежать аварий.
Если двигатель не заводится из-за мороза, после нескольких попыток может появиться запах бензина — это значит, что свечи зажигания залиты. Нажмите педаль газа в пол, чтобы перекрыть подачу топлива, и попробуйте завести машину снова.
Если уплотнители примерзли, используйте один из следующих способов:
Никогда не пытайтесь включить дворники при их примерзании — это может привести к перегоранию предохранителей.
Чтобы предотвратить появление трещин от резкого перепада температур, не направляйте сразу горячий воздух на стекло. Включите обдув на низкой скорости или направьте потоки на салон.
Эти простые хитрости помогут автолюбителям справляться с зимними трудностями, сохраняя время, нервы и безопасность.
Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.