7 ошибок, которые водители совершают зимой: как их избежать

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Зимой управление автомобилем становится сложнее, даже если он оснащён современными технологиями. Проблемы с запуском двигателя, трудности на скользких дорогах и необходимость очищать машину от снега могут значительно усложнить жизнь водителям. Автоэксперт Игорь Кацубо поделился советами, которые помогут избежать неприятностей.

1. Правильная парковка в снегу

Перед тем как заглушить двигатель на заснеженной парковке, выполните несколько движений взад-вперёд на полметра-метр. Это утрамбует снег и упростит выезд.

2. Управление рулём на скользкой дороге

Если автомобиль заносит, поворачивайте руль в сторону, куда хотите ехать, независимо от привода машины. Ваши инстинкты подскажут правильное направление.

3. Снизьте скорость и увеличьте дистанцию

Зимой управление машиной усложняется для всех участников движения. Уменьшите скорость на 10 км/ч и увеличьте дистанцию, чтобы избежать аварий.

4. Когда можно давить газ в пол

Если двигатель не заводится из-за мороза, после нескольких попыток может появиться запах бензина — это значит, что свечи зажигания залиты. Нажмите педаль газа в пол, чтобы перекрыть подачу топлива, и попробуйте завести машину снова.

5. Как открыть примерзшие двери

Если уплотнители примерзли, используйте один из следующих способов:

Надавите на дверь весом тела, чтобы разрушить лёд.

Попробуйте попасть в машину через багажник, если удалось открыть эту дверь.

Полейте дверь тёплой незамерзайкой. Не используйте кипяток, так как замерзшая вода может только усугубить ситуацию.

6. Что делать, если примерзли щётки стеклоочистителя

Никогда не пытайтесь включить дворники при их примерзании — это может привести к перегоранию предохранителей.

Освободите щётки с помощью скребка или специальных химических средств.

Подождите, пока стекло прогреется от горячего воздуха в салоне, но это займёт время.

7. Как избежать повреждения лобового стекла

Чтобы предотвратить появление трещин от резкого перепада температур, не направляйте сразу горячий воздух на стекло. Включите обдув на низкой скорости или направьте потоки на салон.

Эти простые хитрости помогут автолюбителям справляться с зимними трудностями, сохраняя время, нервы и безопасность.

Уточнения

Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.







