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Неожиданный враг вашего авто зимой: что не так с тёплыми паркингами

1:59
Авто

Зимой подземные паркинги кажутся идеальным решением для автолюбителей: они защищают машину от снега и низких температур, упрощают запуск двигателя и экономят время на прогреве. Однако, как рассказал профессиональный автоподборщик Игорь Шагапов, тёплые парковки могут нести и скрытые риски.

Чем опасны отапливаемые паркинги?

Основная проблема подземных парковок с отоплением — это резкие перепады температур.

Образование конденсата.
Когда машина перемещается из холода в тепло, во внутренних полостях (пороги, рамы и т. д.) накапливается влага, которую невозможно заметить при внешнем осмотре.
Коррозия.
В сочетании с реагентами, которые остаются на кузове после поездок, повышенная влажность приводит к быстрому развитию коррозии.

Игорь Шагапов отмечает, что подобные проблемы часто встречались ещё в советское время, когда автомобили хранились в тёплых гаражах. Машины, которые постоянно стояли в таких условиях, ржавели быстрее своих "соседей", хранящихся на улице.

Как защитить автомобиль?

По словам эксперта, главная мера профилактики — это антикоррозийная обработка кузова.

Кому особенно важно?

В первую очередь, машинам со слабым лакокрасочным покрытием (например, марки LADA), но антикор защитит кузов от воздействия влаги и соли, позволяя безопасно пользоваться подземными паркингами.

Преимущества подземных паркингов

Несмотря на возможные риски, тёплые парковки остаются удобным вариантом:

  • Упрощают запуск двигателя в морозы.
  • Экономят топливо и время на прогреве автомобиля.
  • Защищают машину от снега, льда и экстремальных погодных условий.

При должной защите кузова, подземный паркинг становится безопасным и удобным решением для зимы.

Уточнения

Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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