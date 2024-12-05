Самообслуживание, автомат или ручная мойка: где опаснее для вашего авто

2:39 Your browser does not support the audio element. Авто

На автомойке, как и на дороге, неприятности могут случиться в любой момент. Повреждения автомобиля — не редкость, и в зависимости от типа мойки (самообслуживание, автоматическая или ручная) ответственность за ущерб распределяется по-разному.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомойка

Кто отвечает за повреждения?

Мойка самообслуживания:

Здесь автовладелец сам контролирует процесс, поэтому ответственность за возможные повреждения чаще всего лежит на нём.

Причины: неправильное использование оборудования или несоблюдение инструкций.

Исключения: если оборудование неисправно или загрязнено, ответственность может быть возложена на оператора мойки.

Автоматическая мойка:

Повреждения могут быть вызваны механическими щётками или другим оборудованием.

Ответственность владельца мойки: Если оборудование не прошло техобслуживания или было использовано не по назначению.

Основание: ст. 35 Закона о защите прав потребителей (ЗоЗПП), ст. 14 ЗоЗПП, ст. 1 064 Гражданского кодекса РФ.

Пример: изношенные щётки или посторонние предметы в них могут стать причиной повреждений.

Ручная мойка:

Здесь важны действия работников.

Ответственность мойки: Если повреждения возникли из-за неаккуратного обращения сотрудников.

Основание: ст. 29 ЗоЗПП, ст. 723 Гражданского кодекса РФ.

Что делать, если автомобиль повреждён на автомойке?

Зафиксируйте обстоятельства происшествия:

Сделайте фотографии повреждений.

Соберите свидетельства других клиентов или сотрудников.

Обратитесь к администрации мойки:

Составьте акт о повреждении, который поможет при обращении в страховую компанию или суд.

Обратитесь в страховую компанию:

Если у вас есть полис КАСКО, покрывающий такие случаи, предоставьте: заявление о страховом случае;

свидетельство о регистрации ТС (ПТС);

свидетельство о регистрации ТС (ПТС); водительские права и паспорт страхователя;

договор страхования КАСКО;

чеки за понесённые расходы (если есть);

справку о происшествии с перечнем повреждений.

Если страховая компания отказала в выплате:

Рассмотрите возможность обращения в суд.

Для защиты своих прав лучше привлечь профессионального юриста.

Заключение

Повреждение автомобиля на автомойке — неприятная ситуация, но правильно оформленные доказательства, акт о повреждении и обращение в страховую компанию или суд помогут вам защитить свои интересы.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).



