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Самообслуживание, автомат или ручная мойка: где опаснее для вашего авто

2:39
Авто

На автомойке, как и на дороге, неприятности могут случиться в любой момент. Повреждения автомобиля — не редкость, и в зависимости от типа мойки (самообслуживание, автоматическая или ручная) ответственность за ущерб распределяется по-разному.

Автомойка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомойка

Кто отвечает за повреждения?

Мойка самообслуживания:

Здесь автовладелец сам контролирует процесс, поэтому ответственность за возможные повреждения чаще всего лежит на нём.

  • Причины: неправильное использование оборудования или несоблюдение инструкций.
  • Исключения: если оборудование неисправно или загрязнено, ответственность может быть возложена на оператора мойки.

Автоматическая мойка:

Повреждения могут быть вызваны механическими щётками или другим оборудованием.

  • Ответственность владельца мойки: Если оборудование не прошло техобслуживания или было использовано не по назначению.
  • Основание: ст. 35 Закона о защите прав потребителей (ЗоЗПП), ст. 14 ЗоЗПП, ст. 1 064 Гражданского кодекса РФ.
  • Пример: изношенные щётки или посторонние предметы в них могут стать причиной повреждений.

Ручная мойка:

Здесь важны действия работников.

  • Ответственность мойки: Если повреждения возникли из-за неаккуратного обращения сотрудников.
  • Основание: ст. 29 ЗоЗПП, ст. 723 Гражданского кодекса РФ.

Что делать, если автомобиль повреждён на автомойке?

Зафиксируйте обстоятельства происшествия:

  • Сделайте фотографии повреждений.
  • Соберите свидетельства других клиентов или сотрудников.

Обратитесь к администрации мойки:

Составьте акт о повреждении, который поможет при обращении в страховую компанию или суд.

Обратитесь в страховую компанию:

  • Если у вас есть полис КАСКО, покрывающий такие случаи, предоставьте: заявление о страховом случае;
    свидетельство о регистрации ТС (ПТС);
  • водительские права и паспорт страхователя;
  • договор страхования КАСКО;
  • чеки за понесённые расходы (если есть);
  • справку о происшествии с перечнем повреждений.

Если страховая компания отказала в выплате:

  • Рассмотрите возможность обращения в суд.
  • Для защиты своих прав лучше привлечь профессионального юриста.

Заключение

Повреждение автомобиля на автомойке — неприятная ситуация, но правильно оформленные доказательства, акт о повреждении и обращение в страховую компанию или суд помогут вам защитить свои интересы.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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