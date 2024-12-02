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Ошибка EPC — холодная погода становится настоящим испытанием для автомобилей

1:03
Авто

Ошибка EPC (Electronic Power Control) может стать серьезной проблемой для владельцев автомобилей, особенно в зимнее время.

Мужчина в автосалоне
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в автосалоне

Эксперты выявили, что одной из основных причин появления этой ошибки является низкая температура, которая негативно влияет на электронные компоненты машины. 

Зимой, когда температура регулярно опускается ниже нуля, моторное масло становится более вязким, что затрудняет его циркуляцию. Кроме того, аккумуляторы теряют часть своей мощности, что может привести к перегрузке системы двигателя. В условиях сильного холода датчики и контроллеры могут передавать некорректную информацию, что вызывает активацию индикатора EPC.

Еще одной причиной возникновения этой ошибки в холодное время года может быть наличие влаги и сырости в электросистеме автомобиля. Зимой из-за частых перепадов температуры влага легко проникает под капот и может повредить электронные компоненты двигателя.

Уточнения

Индика́тор (лат. indicator — показатель, указатель) — прибор, устройство, информационная система, вещество, объект, отображающий изменения какого-либо параметра контролируемого процесса или состояния объекта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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