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Трансмиссия Lada Granta распрощалась с автоматикой

1:03
Авто

В прайс-листе АвтоВАЗа больше не найти Lada Granta, оснащённую автоматической коробкой передач Jatco.

Lada Granta
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Lada Granta

Напротив этой версии стоит пометка "не производится". Это означает, что запас коробок передач (запас составлял около 5 тысяч) для данной модели подошёл к концу.

Хотя у дилеров ещё есть в наличии Lada Granta с автоматической коробкой, в ближайшее время такие автомобили выпускаться не будут — модель снова будет оснащаться только 5-ступенчатой механической коробкой передач. В определённой степени Lada Granta с "автоматом" стоимостью от 1,298 до 1,349 миллиона рублей создавала конкуренцию новой версии Lada Vesta с двигателем объёмом 1,6 литра и китайским вариатором WLY CVT18, поскольку цена на такую «Весту» начинается от 1,575 миллиона рублей.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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