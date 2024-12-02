Автовладельцы подали коллективный иск против Honda из-за ЛКП

Против американской дочерней компании японской Honda Motor Company подан коллективный иск, в котором утверждается, что в автомобилях Honda и Acura 2013 года выпуска и более новых моделях использовалось некачественное лакокрасочное покрытие (ЛКП).
В иске, поданном в Окружной суд США по Центральному округу Калифорнии, говорится, что автомобили белого цвета имеют проблемы с ЛКП — оно вздувается и отслаивается, сообщает The Drive.
Белый цвет занимает первое место по популярности (с 34-процентной долей рынка). Если покупается так много белых автомобилей, можно подумать, что они покрашены высокотехнологичной краской премиум-класса.
Однако на деле вовсе не так. Авто белого цвета дешевле.
И этому есть объяснения:
Honda Motor Co., Ltd. — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов.
Acura (рус. А́кура) — обособленное подразделение японского автопроизводителя Honda, выпускающее автомобили премиум-класса.
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