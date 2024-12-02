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Автовладельцы подали коллективный иск против Honda из-за ЛКП

1:15
Авто

Против американской дочерней компании японской Honda Motor Company подан коллективный иск, в котором утверждается, что в автомобилях Honda и Acura 2013 года выпуска и более новых моделях использовалось некачественное лакокрасочное покрытие (ЛКП).

Некачественное ЛКП
Фото: thedrive is licensed under Free More info
Некачественное ЛКП

В иске, поданном в Окружной суд США по Центральному округу Калифорнии, говорится, что автомобили белого цвета имеют проблемы с ЛКП — оно вздувается и отслаивается, сообщает The Drive.

Белый цвет занимает первое место по популярности (с 34-процентной долей рынка). Если покупается так много белых автомобилей, можно подумать, что они покрашены высокотехнологичной краской премиум-класса.

Однако на деле вовсе не так. Авто белого цвета дешевле.

И этому есть объяснения:

  • является базовым у большинства автопроизводителей, за который заводы-изготовители и дилеры не просят доплаты;
  • белая краска наиболее простая в производстве и покраске;
  • удешевление белого цвета — маркетинговый ход: занизив цену на белый цвет, автопроизводители повышают цены сразу на несколько других цветов.

Уточнения

Honda Motor Co., Ltd. — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов.

Acura (рус. А́кура) — обособленное подразделение японского автопроизводителя Honda, выпускающее автомобили премиум-класса.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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