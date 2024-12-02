Baidu начнёт тестировать беспилотные авто в Гонконге

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Китайская технологическая компания Baidu Inc. получила свою первую лицензию на тестирование беспилотных автомобилей в Гонконге.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в автосалоне

Так она стремится расширить применение своих технологий за пределами материкового Китая, сообщает Bloomberg.

Подразделение Baidu Apollo International будет иметь разрешение на испытания 10 автономных транспортных средств на острове Лантау, как указано в заявлении Департамента транспорта Гонконга.

Автономное вождение и машинное обучение лежат в основе более широких планов Baidu по развитию в области искусственного интеллекта.

В мае подразделение компании, занимающееся автономными перевозками "Apollo Go", запустило модель недорогого роботакси и планирует выйти на прибыль к следующему году.

В апреле Baidu подписала соглашение с Tesla Inc. о внедрении своих карт в беспилотные системы автопроизводителя в Китае.

Уточнения

Лантау — расположенный в устье Жемчужной реки остров, самый крупный на территории Гонконга, в два раза превышающий по площади собственно остров Гонконг.



