Утверждён порядок прохождения автомобилями весогабаритного контроля

30 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий процедуру прохождения весового и габаритного контроля транспортных средств.
Полный текст документа доступен на сайте правовых актов.
Согласно этому закону, начиная с 1 сентября 2025 года, водители будут обязаны проходить весовой и габаритный контроль автомобиля по требованию уполномоченного должностного лица, проводящего рейд.
Это нововведение направлено на предотвращение случаев, когда собственники и водители отказываются подчиняться требованиям сотрудников Ространснадзора о прохождении указанного контроля.
Закон также вносит изменения в статью 31 "Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".
Габари́т (фр. gabarit) — предельное очертание предмета или просвета между частями сооружений.
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