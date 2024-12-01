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Утверждён порядок прохождения автомобилями весогабаритного контроля

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Авто

30 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий процедуру прохождения весового и габаритного контроля транспортных средств.

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Фото: scania.com by Scania, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Полный текст документа доступен на сайте правовых актов. 

Согласно этому закону, начиная с 1 сентября 2025 года, водители будут обязаны проходить весовой и габаритный контроль автомобиля по требованию уполномоченного должностного лица, проводящего рейд.

Это нововведение направлено на предотвращение случаев, когда собственники и водители отказываются подчиняться требованиям сотрудников Ространснадзора о прохождении указанного контроля.

Закон также вносит изменения в статью 31 "Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".

Уточнения

Габари́т (фр. gabarit) — предельное очертание предмета или просвета между частями сооружений.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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