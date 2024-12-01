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Заграницы, похоже, не видать — Загитова установила антирекорд по числу нарушений на дороге

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Член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев вынес предупреждение олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой относительно возможных трудностей с выездом из России. 

Светофор и камера видеофиксации нарушений
Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Светофор и камера видеофиксации нарушений

Свищев отметил, что количество нарушений правил дорожного движения со стороны спортсменки является просто невероятным, и из-за накопленных штрафов на неё могут быть наложены определенные ограничения, включая запрет на выезд за границу. Он подчеркнул, что судебные приставы действуют строго в таких случаях и выразил мнение, что Загитова подает негативный пример, Об этом сообщает Metaratings.

Согласно данным "Постньюс", на Porsche Macan 2020 года выпуска у Загитовой зарегистрировано 175 штрафов, а на BMW X6 30d — еще 22. Таким образом, она нарушила правила дорожного движения 197 раз в 2024 году. При этом отмечалось, что фигуристка погасила все свои штрафы.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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