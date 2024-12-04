Забытые элементы ТО, которые могут вывести ваш автомобиль из строя

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Многие автомобилисты ограничиваются минимальным техническим обслуживанием своих машин, меняя только масло и пару фильтров. Это может сэкономить деньги здесь и сейчас, но такая стратегия может дорого обойтись в будущем. Менеджер автосалона в интервью рассказал, почему важно строго следовать регламенту замены расходных элементов, установленному производителем, чтобы избежать серьёзных поломок.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Работа с двигателем автомобиля

Основные ошибки при обслуживании:

Топливный фильтр.

О нём часто забывают, хотя его неисправность может привести к серьёзным проблемам: засорению форсунок, задиркам цилиндров или появлению нагара на трущихся деталях. Все эти неисправности часто вызваны некачественным топливом, проходящим через изношенный фильтр. Регламентом предусмотрена его замена каждые 30-40 тысяч километров.

Антифриз и тормозная жидкость.

Эти жидкости теряют свои свойства со временем и требуют регулярной замены.

Антифриз: каждые 2 года или 40 тысяч километров.

Тормозная жидкость: раз в 2 года или каждые 30-40 тысяч километров.

Замена этих жидкостей обычно сопровождается чисткой соответствующих систем.

Салонный фильтр.

Часто владельцы авто забывают про него до тех пор, пока он полностью не расслаивается. Такой фильтр не только снижает качество воздуха в салоне, но и может привести к замедлению потока воздуха и неприятным запахам. Его рекомендуется менять каждые 20-30 тысяч километров.

Свечи зажигания.

Хотя у свечей достаточно большой ресурс (40-60 тысяч километров), их замена важна не только из-за износа. Затягивание сроков может привести к закисанию резьбы и повреждению головки блока цилиндров (ГБЦ). Замену свечей лучше не откладывать.

Задние тормозные колодки.

Машины с барабанными механизмами на задней оси ещё остаются в эксплуатации. Колодки в таких системах могут служить до 100 тысяч километров, но это не значит, что о них можно забыть. После 50 тысяч пробега важно проверять износ, чтобы избежать заклинивания колёс.

Вывод

Регулярное обслуживание всех систем автомобиля помогает избежать крупных поломок, продлевает срок службы машины и повышает безопасность на дороге. Игнорирование регламента может привести к серьёзным последствиям, которые потребуют дорогого ремонта.

Уточнения

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол.



