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Чего нельзя оставлять в автомобиле зимой

2:27
Авто

Автомобиль для многих водителей становится вторым домом: в салоне часто можно найти мобильные устройства, лекарства, напитки и даже еду. Однако с наступлением зимы некоторые вещи категорически нельзя оставлять в машине. Это может привести не только к порче имущества, но и к опасным ситуациям. Инспектор ГАИ в интервью рассказал, от каких предметов лучше избавиться в зимнее время.

Машина под снегом
Фото: Own work by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина под снегом

Что нельзя оставлять в машине зимой:

Вода и напитки.
Бутылка воды, оставленная в салоне, при замерзании может повредить тару. По мере оттаивания жидкость испортит обшивку сидений или коврики. Устранение последствий потребует либо значительных затрат, либо полноценного детейлинга.
Мобильные устройства.
Смартфоны, планшеты и другие гаджеты с внутренними аккумуляторами не переносят перепадов температуры. Переохлаждение и последующий нагрев могут привести к повреждению батареи, вздутию или даже взрыву. Это грозит серьёзным ремонтом салона автомобиля.
Аэрозоли.
Дезодоранты, лаки для волос, перцовые баллончики и другие аэрозольные упаковки опасны в условиях перепадов температуры. Нарушение целостности баллончика может привести к взрыву и повреждению интерьера автомобиля.
Зажигалки.
Зажигалки опасны как летом, так и зимой. При нагревании или перепаде температур они могут детонировать, что также приведёт к порче салона и дополнительным затратам.
Медикаменты.
Лекарства, которые не входят в стандартную аптечку, не предназначены для хранения при экстремальных температурах. Постоянное замораживание и нагревание приводит к потере их свойств и делает их непригодными для использования.
Очки и контактные линзы.
Очки и жидкость для линз также страдают от низких температур. Оправа очков может потрескаться, а раствор для линз замёрзнуть, что делает их непригодными для дальнейшего использования.

Итог

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет избежать неприятностей и сохранить салон автомобиля в порядке. Зимой важно хранить опасные или чувствительные к холоду вещи вне машины, чтобы избежать дополнительных расходов и рисков для здоровья.

Уточнения

Салон основное внутреннее пространство автомобиля, предназначенное для размещения либо только пассажиров, либо пассажиров и водителя автомобиля.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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