Что делать, если инспектор ГАИ превышает полномочия

Инспекторы ГАИ обладают определёнными полномочиями, включая проведение досмотра автомобилей и их пассажиров. Однако далеко не всегда их действия соответствуют букве закона. Автоюрист в интервью порталу naavtotrasse. ru объяснил, в каких случаях сотрудники ГАИ имеют право проводить обыск и какие правила они обязаны соблюдать.
Досмотр или обыск автомобиля и присутствующих в нём лиц обычно проводится в рамках поиска запрещённых предметов, таких как оружие или наркотики. Иногда подобные действия являются частью профилактических мероприятий, направленных на борьбу с правонарушениями. Однако процедура должна быть законной и строго регламентированной.
Протокол и понятые.
Перед началом досмотра инспектор ГАИ обязан составить протокол и пригласить двух понятых. Также должна вестись видеозапись.
Никакого самостоятельного обыска.
Досмотр проводится исключительно в присутствии водителя и понятых. Инспектор сам извлекает вещи из автомобиля, чтобы не допустить нарушений или фальсификаций.
Запись на телефон.
Водители и пассажиры имеют право записывать действия инспекторов на мобильные устройства. Это поможет в случае необходимости доказать неправомерность их действий.
Частые нарушения
Некоторые инспекторы ГАИ могут превышать свои полномочия, проводя обыск без понятых или видеозаписи, либо требовать открыть багажник без составления протокола. Такие действия нарушают закон и могут быть оспорены.
Инспекторы ГАИ нередко просят открыть багажник для проверки наличия аптечки, огнетушителя или светоотражающего жилета. Хотя водитель обязан иметь эти предметы, показывать их он не обязан без официального оформления протокола. В противном случае существует риск неправомерных действий, таких как подбрасывание запрещённых предметов.
Если инспектор нарушил правила досмотра, водитель может:
Главное — иметь доказательства неправомерных действий, такие как видеозапись или показания свидетелей.
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