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Renault, Volkswagen и Hyundai: моторы-долгожители на рынке

2:59
Авто

Современные автопроизводители стремятся увеличивать мощность двигателей при минимальном расходе топлива, но это часто сокращает их ресурс. Однако есть двигатели внутреннего сгорания (ДВС), которые доказали свою надёжность и долговечность, способные проработать свыше 300 тысяч километров. Издание Autonews назвало самые "неубиваемые" моторы.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

1. Renault К4М
Этот атмосферный двигатель мощностью 100-115 лошадиных сил встречается на таких моделях, как Renault Logan, Sandero, Megane второго поколения, Duster, Fluence, Kangoo, а также отечественной LADA Largus. Двигатель работает на бензине АИ-92 и не требователен к качеству масла, главное — своевременно менять его и следить за ремнём ГРМ, который необходимо заменять каждые 60 тысяч километров.

2. Volkswagen 1.6 MPI EA 211
Моторы мощностью 90 и 110 лошадиных сил устанавливались на популярные модели Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Эти атмосферники работают на ременном механизме ГРМ и имеют средний ресурс до капитального ремонта 250-300 тысяч километров. Они особенно ценятся за простоту обслуживания и экономичность.

3. Nissan HR16DE
Двигатели мощностью от 94 до 150 лошадиных сил использовались на таких моделях, как Nissan Juke, Note, Tiida, Qashqai и Sentra. Их ресурс достигает 350 тысяч километров, однако есть нюансы: для замены свечей зажигания нужно снимать впускной коллектор, а при низких оборотах могут залегать поршневые кольца, что приводит к расходу масла (до 1 литра на 5000 километров).

4. Peugeot EC5
Двигатель с чугунным блоком цилиндров мощностью 110-115 лошадиных сил используется на Peugeot 301, 408, Citroen C-Elysee и C4 Sedan. Его ресурс превышает 400 тысяч километров при условии своевременной замены ремня ГРМ (каждые 60 тысяч километров) и катализатора после 150 тысяч километров.

5. Hyundai G4FC 1.6
Атмосферный двигатель мощностью 122-129 лошадиных сил устанавливается на Hyundai Solaris, Creta, Elantra и Kia Rio. После модернизации мотор получил второй фазовращатель, однако проблема разрушения катализатора осталась актуальной. Если избегать заправки некачественным топливом и использовать бензин АИ-95, этот мотор без проблем преодолеет 300 тысяч километров.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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