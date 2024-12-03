Единое страховое покрытие: как будет работать ОСАГО в России и Белоруссии

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Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий действие полисов ОСАГО на территорию Белоруссии. С 1 января 2025 года российские автовладельцы смогут по желанию включить в свои страховые полисы дополнительное покрытие, действующее в Белоруссии. Это нововведение направлено на упрощение поездок между странами, особенно для туристов и предпринимателей.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страховой агент в процессе рассмотрения претензии по ДТП

Расширение покрытия будет оформляться через дополнительное соглашение к основному договору страхования, с соответствующей отметкой в полисе. Тарифы и условия такого расширения определят национальные регуляторы. Оформить полис, действующий в обеих странах, можно будет и в электронном виде.

Закон также предусматривает, что заключать подобные договоры смогут только страховщики, зарегистрированные в стране Союзного государства, где оформлено транспортное средство. Информация о таких договорах будет поступать в автоматизированную систему страхования и будет доступна для проверки в режиме реального времени.

Таким образом, с начала 2025 года владельцы автомобилей в России и Белоруссии получат возможность более комфортно и безопасно передвигаться по территориям обеих стран, пользуясь единым страховым покрытием.

Уточнения

Страховка — система экономических отношений, имеющая целью возмещение убытков от каких-либо случайных событий.



