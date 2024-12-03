Почему зимние шины важны: новое требование с декабря

С 1 декабря в России вступает в силу запрет на эксплуатацию легковых автомобилей без зимних шин. Это требование закреплено постановлением Правительства РФ № 1090, согласно которому использование летней резины в зимний период (декабрь-март) считается нарушением правил эксплуатации транспортных средств. За это предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
Зимними покрышками считаются как шипованные, так и фрикционные ("липучка") шины. Однако все четыре колеса автомобиля должны быть оснащены одинаковыми покрышками, а остаточная глубина протектора должна быть не менее 4 мм либо соответствовать показателю индикатора износа.
Тем не менее начальник ГИБДД РФ Михаил Черников ранее отметил, что инспекторы не будут массово штрафовать автомобилистов за отсутствие зимних шин, особенно в регионах, где в декабре погодные условия не требуют сезонной резины. Он подчеркнул, что ведомство учитывает климатические особенности отдельных регионов, где снег и гололёд появляются позже зимнего периода.
Обязательное использование зимних шин направлено на повышение безопасности на дорогах в холодное время года, поэтому водителям рекомендуется заранее подготовиться к сезону и позаботиться о замене резины.
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