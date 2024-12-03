Безопасность на зимних дорогах: ключевые шаги для автовладельцев

С наступлением зимы каждый водитель должен подготовить автомобиль к холодам, чтобы избежать неприятностей и сделать поездки безопасными. Вот ключевые рекомендации, которые помогут обеспечить комфортную эксплуатацию машины в морозы.
1. Замена шин и контроль давления
С 1 декабря использование летних шин запрещено, поэтому большинство автовладельцев заранее переходят на зимние покрышки. Однако не стоит забывать о проверке давления в шинах после шиномонтажа. Компрессоры на заправках часто закачивают тёплый воздух, который при понижении температуры снижает давление. Проверьте давление после замены шин, чтобы избежать проблем с управляемостью.
Совет: для повышения безопасности можно приобрести антипробуксовочные ленты.
2. Обработка дверей от примерзания
Чтобы зимой двери автомобиля не примерзали, обработайте резиновые уплотнители силиконовой смазкой. Это простое средство предотвращает замерзание и облегчает доступ в салон. Если двери всё же примерзли, аккуратно надавите на них снаружи, чтобы разрушить ледяную корку.
3. Проверка аккумулятора
Сильные морозы особенно опасны для аккумуляторов. Если стартер работает медленно, а индикаторы тускнеют, АКБ может быть разряжена. Проверьте её состояние заранее и замените, если потребуется, чтобы избежать проблем с запуском двигателя.
4. Замена моторного масла
Если с момента последней замены масла прошло более 7-8 тысяч километров, замените его перед зимой. Выбирайте масло с вязкостью, подходящей для вашего региона:
Для температур ниже -20…-25 °С используйте масла с индексом 0W- или 5W-.
Не забудьте заменить масляный фильтр.
5. Автохимия для зимы
Подготовьтесь к морозам с помощью специальных средств:
Избегайте сомнительных "улучшителей" топлива — они могут навредить, советует автоксперт.
6. Стеклоочистители и омывающая жидкость
Поменяйте щётки стеклоочистителей на новые — это улучшит видимость в снегопады. Постепенно переходите на зимнюю омывающую жидкость: сначала с температурой замерзания до -10 °С, затем — до -30 °С.
7. Диагностика автомобиля
Автомобилям с пробегом особенно важна диагностика перед зимой:
Проверьте пыльники, тормозные колодки, высоковольтные провода.
Замените изношенные детали, чтобы избежать поломок в морозы.
8. Что возить с собой зимой
Эти простые меры помогут избежать неприятных ситуаций и сохранить автомобиль в исправном состоянии даже в суровые зимние условия.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направлении, обратном направлению тока при разряде.
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