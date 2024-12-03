Безопасность на зимних дорогах: ключевые шаги для автовладельцев

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С наступлением зимы каждый водитель должен подготовить автомобиль к холодам, чтобы избежать неприятностей и сделать поездки безопасными. Вот ключевые рекомендации, которые помогут обеспечить комфортную эксплуатацию машины в морозы.

Фото: pxhere.com Автомобиль

1. Замена шин и контроль давления

С 1 декабря использование летних шин запрещено, поэтому большинство автовладельцев заранее переходят на зимние покрышки. Однако не стоит забывать о проверке давления в шинах после шиномонтажа. Компрессоры на заправках часто закачивают тёплый воздух, который при понижении температуры снижает давление. Проверьте давление после замены шин, чтобы избежать проблем с управляемостью.

Совет: для повышения безопасности можно приобрести антипробуксовочные ленты.

2. Обработка дверей от примерзания

Чтобы зимой двери автомобиля не примерзали, обработайте резиновые уплотнители силиконовой смазкой. Это простое средство предотвращает замерзание и облегчает доступ в салон. Если двери всё же примерзли, аккуратно надавите на них снаружи, чтобы разрушить ледяную корку.

3. Проверка аккумулятора

Сильные морозы особенно опасны для аккумуляторов. Если стартер работает медленно, а индикаторы тускнеют, АКБ может быть разряжена. Проверьте её состояние заранее и замените, если потребуется, чтобы избежать проблем с запуском двигателя.

4. Замена моторного масла

Если с момента последней замены масла прошло более 7-8 тысяч километров, замените его перед зимой. Выбирайте масло с вязкостью, подходящей для вашего региона:

Для температур ниже -20…-25 °С используйте масла с индексом 0W- или 5W-.

Не забудьте заменить масляный фильтр.

5. Автохимия для зимы

Подготовьтесь к морозам с помощью специальных средств:

Удалители влаги из бензобака,

Антигели для дизельных двигателей,

Размораживатели стекол.

Избегайте сомнительных "улучшителей" топлива — они могут навредить, советует автоксперт.

6. Стеклоочистители и омывающая жидкость

Поменяйте щётки стеклоочистителей на новые — это улучшит видимость в снегопады. Постепенно переходите на зимнюю омывающую жидкость: сначала с температурой замерзания до -10 °С, затем — до -30 °С.

7. Диагностика автомобиля

Автомобилям с пробегом особенно важна диагностика перед зимой:

Проверьте пыльники, тормозные колодки, высоковольтные провода.

Замените изношенные детали, чтобы избежать поломок в морозы.

8. Что возить с собой зимой

Тёплую одежду — на случай поломки автомобиля.

Лопату — пригодится даже в городе после работы снегоуборочной техники.

Пусковой бустер — поможет завести двигатель, если аккумулятор разрядился.

Эти простые меры помогут избежать неприятных ситуаций и сохранить автомобиль в исправном состоянии даже в суровые зимние условия.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.

