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Безопасность на зимних дорогах: ключевые шаги для автовладельцев

3:18
Авто

С наступлением зимы каждый водитель должен подготовить автомобиль к холодам, чтобы избежать неприятностей и сделать поездки безопасными. Вот ключевые рекомендации, которые помогут обеспечить комфортную эксплуатацию машины в морозы.

Автомобиль
Фото: pxhere.com
Автомобиль

1. Замена шин и контроль давления
С 1 декабря использование летних шин запрещено, поэтому большинство автовладельцев заранее переходят на зимние покрышки. Однако не стоит забывать о проверке давления в шинах после шиномонтажа. Компрессоры на заправках часто закачивают тёплый воздух, который при понижении температуры снижает давление. Проверьте давление после замены шин, чтобы избежать проблем с управляемостью.
Совет: для повышения безопасности можно приобрести антипробуксовочные ленты.

2. Обработка дверей от примерзания
Чтобы зимой двери автомобиля не примерзали, обработайте резиновые уплотнители силиконовой смазкой. Это простое средство предотвращает замерзание и облегчает доступ в салон. Если двери всё же примерзли, аккуратно надавите на них снаружи, чтобы разрушить ледяную корку.

3. Проверка аккумулятора
Сильные морозы особенно опасны для аккумуляторов. Если стартер работает медленно, а индикаторы тускнеют, АКБ может быть разряжена. Проверьте её состояние заранее и замените, если потребуется, чтобы избежать проблем с запуском двигателя.

4. Замена моторного масла
Если с момента последней замены масла прошло более 7-8 тысяч километров, замените его перед зимой. Выбирайте масло с вязкостью, подходящей для вашего региона:

Для температур ниже -20…-25 °С используйте масла с индексом 0W- или 5W-.
Не забудьте заменить масляный фильтр.

5. Автохимия для зимы
Подготовьтесь к морозам с помощью специальных средств:

  • Удалители влаги из бензобака,
  • Антигели для дизельных двигателей,
  • Размораживатели стекол.

Избегайте сомнительных "улучшителей" топлива — они могут навредить, советует автоксперт.

6. Стеклоочистители и омывающая жидкость
Поменяйте щётки стеклоочистителей на новые — это улучшит видимость в снегопады. Постепенно переходите на зимнюю омывающую жидкость: сначала с температурой замерзания до -10 °С, затем — до -30 °С.

7. Диагностика автомобиля
Автомобилям с пробегом особенно важна диагностика перед зимой:

Проверьте пыльники, тормозные колодки, высоковольтные провода.
Замените изношенные детали, чтобы избежать поломок в морозы.

8. Что возить с собой зимой

  • Тёплую одежду — на случай поломки автомобиля.
  • Лопату — пригодится даже в городе после работы снегоуборочной техники.
  • Пусковой бустер — поможет завести двигатель, если аккумулятор разрядился.

Эти простые меры помогут избежать неприятных ситуаций и сохранить автомобиль в исправном состоянии даже в суровые зимние условия.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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