Динамика и управляемость: рейтинг лучших заднеприводных автомобилей

Заднеприводные автомобили выпускаются реже, чем полноприводные и переднеприводные, однако их по-прежнему высоко ценят за динамику и отличную управляемость. Эксперты портала AutoCar составили рейтинг лучших заднеприводных автомобилей на мировом рынке.
На первом месте оказался немецкий седан BMW 3-й серии. Модель седьмого поколения выпускается с 2018 года и получила обновление в 2024 году. Этот седан признан одним из самых управляемых автомобилей, доступен с тремя вариантами двигателей и сочетает спортивный характер с комфортом.
На второй строчке расположился доступный спортивный автомобиль Mazda MX-5, представленный в кузовах купе и родстер. Хотя он не отличается высокой скоростью по сравнению с "заряженными" хэтчбеками, эксперты отмечают его управляемость. Однако на высоких скоростях некоторые характеристики модели вызвали нарекания.
Замыкает тройку лидерских позиций Alpine A110 от Renault. Этот автомобиль выделяется ретро-дизайном, превосходной управляемостью и динамикой. Недостатками модели стали неудобная информационно-развлекательная система и небольшой багажник.
Остальные участники рейтинга
Заднеприводные машины остаются выбором энтузиастов, ценящих яркие эмоции от управления автомобилем. Эти модели сочетают стиль, динамику и технические инновации, оставаясь востребованными в своей категории.
Ре́йтинг — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.
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