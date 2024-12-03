Динамика и управляемость: рейтинг лучших заднеприводных автомобилей

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Заднеприводные автомобили выпускаются реже, чем полноприводные и переднеприводные, однако их по-прежнему высоко ценят за динамику и отличную управляемость. Эксперты портала AutoCar составили рейтинг лучших заднеприводных автомобилей на мировом рынке.

Фото: flickr. com by Rob Olivera, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Заправка Ford Mustang

Лидеры рейтинга

BMW 3-й серии

На первом месте оказался немецкий седан BMW 3-й серии. Модель седьмого поколения выпускается с 2018 года и получила обновление в 2024 году. Этот седан признан одним из самых управляемых автомобилей, доступен с тремя вариантами двигателей и сочетает спортивный характер с комфортом.

Mazda MX-5

На второй строчке расположился доступный спортивный автомобиль Mazda MX-5, представленный в кузовах купе и родстер. Хотя он не отличается высокой скоростью по сравнению с "заряженными" хэтчбеками, эксперты отмечают его управляемость. Однако на высоких скоростях некоторые характеристики модели вызвали нарекания.

Alpine A110

Замыкает тройку лидерских позиций Alpine A110 от Renault. Этот автомобиль выделяется ретро-дизайном, превосходной управляемостью и динамикой. Недостатками модели стали неудобная информационно-развлекательная система и небольшой багажник.

Остальные участники рейтинга

Также в список лучших заднеприводных автомобилей вошли:

Porsche 911;

Porsche 718;

Cupra Born;

Tesla Model 3;

Alfa Romeo Giulia;

BMW 2 Series;

Ford Mustang.

Итоги

Заднеприводные машины остаются выбором энтузиастов, ценящих яркие эмоции от управления автомобилем. Эти модели сочетают стиль, динамику и технические инновации, оставаясь востребованными в своей категории.

Уточнения

Ре́йтинг — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

