Nissan ищет инвестора, чтобы пережить год

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На фоне геополитических изменений последних лет и стремительного роста китайского автопрома многие традиционные автопроизводители оказались в сложной ситуации.

Фото: rusargument.ru is licensed under Free More info Nissan Qashqai

К числу таких компаний относится и Nissan Motor (Япония), которая теперь активно ищет крупного инвестора для поддержки в период, когда её давний партнёр Renault планирует продать свою долю в японской компании, испытывающей кризис.

Как сообщает Financial Times, в августе этого года Nissan и Honda объявили о стратегическом сотрудничестве в области разработки и производства транспортных средств, а также программного обеспечения. Хотя ранее обсуждения о более тесном партнерстве, включая обмен акциями, отвергались, сейчас стороны проявляют большую гибкость в этом вопросе.

Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Nissan ищет долгосрочного и надежного акционера — например, банк или страховую компанию — чтобы заменить долю Renault, которая намерена продать часть своих акций, пока Nissan работает над оформлением нового сотрудничества с Honda.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



