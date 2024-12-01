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Определены автомобили-победители премии Новинка года

1:53
Авто

Пятый сезон автомобильной премии "Новинка года" от Авто.ру завершился. Автомобили-победители выбраны путем народного голосования.

Победитель
Фото: commons.wikimedia.org by Svilen.milev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Победитель

Звание "Новинка года" среди официально представленных в России автомобилей было присвоено модели Tank 700, что стало первой наградой для этого бренда за всю историю премии.

Приз "Параллельная новинка года" был отдан Toyota Land Cruiser Prado. Новое поколение этого легендарного внедорожника получило наибольшее количество голосов, но, согласно правилам премии, не могло претендовать на победу в других тематических номинациях. Распределение наград прошло следующим образом:

— "Семейной новинкой года" стал Geely Atlas второго поколения, который привлёк внимание автолюбителей своим ярким дизайном и вместительным багажником на более чем 650 литров.
— Модель Jetour T2 была признана "Новинкой года для путешествий", благодаря высокому запасу хода свыше 600 километров, полному приводу и высокому клиренсу.
— Рамный Haval H9 получил звание "Внедорожной новинки года" за свои выдающиеся характеристики в сложных условиях.
— В категории "Зелёная новинка года" соревновались автомобили с гибридными или полностью электрическими силовыми установками. По итогам голосования первое место занял Aito Seres M9.

Кроме того, в рамках отдельного голосования была учреждена номинация "Выбор экспертов", где победителя определяли профессионалы автомобильной отрасли. В жюри вошли 32 авторитетных журналиста и блогера. С минимальным перевесом в один голос эксперты выбрали электрический спорткар Xiaomi SU7 как победителя.

Уточнения

Tank 700 — гибридный полноразмерный внедорожник, представленный компанией Great Wall Motors под брендом Tank в 2023 году. Является флагманской и самой дорогой моделью бренда Tank.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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