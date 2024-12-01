В первый день зимы без зимней резины никуда — вступил в силу запрет

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

С 1 декабря вступил в силу запрет на эксплуатацию легковых автомобилей без зимних шин. Норма установлена постановлением правительства №1090.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шины на зимней дороге

Нарушение данного требования рассматривается как "условие, при котором запрещается эксплуатация транспортных средств".

ГАИ имеет право применить санкции в виде предупреждения или наложить штраф в размере 500 рублей. Использование зимней резины обязательно до 1 марта.

По действующим правилам в качестве зимних шин могут использоваться как шипованные, так и "липучие" покрышки, при этом все шины на колесах должны быть одинаковыми. Шипованные покрышки обязательны для установки на всех осях автомобиля. Остаточная глубина протектора должна составлять не менее 4 мм или определяться по индикатору износа.

Михаил Черников, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, в 2023 году отметил, что инспекторы не будут строго наказывать водителей за отсутствие зимней резины во всех регионах, поскольку в некоторых из них даже в декабре отсутствуют снег и лед, и сезонные шины не требуются.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

