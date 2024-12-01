В первый день зимы без зимней резины никуда — вступил в силу запрет

С 1 декабря вступил в силу запрет на эксплуатацию легковых автомобилей без зимних шин. Норма установлена постановлением правительства №1090.
Нарушение данного требования рассматривается как "условие, при котором запрещается эксплуатация транспортных средств".
ГАИ имеет право применить санкции в виде предупреждения или наложить штраф в размере 500 рублей. Использование зимней резины обязательно до 1 марта.
По действующим правилам в качестве зимних шин могут использоваться как шипованные, так и "липучие" покрышки, при этом все шины на колесах должны быть одинаковыми. Шипованные покрышки обязательны для установки на всех осях автомобиля. Остаточная глубина протектора должна составлять не менее 4 мм или определяться по индикатору износа.
Михаил Черников, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, в 2023 году отметил, что инспекторы не будут строго наказывать водителей за отсутствие зимней резины во всех регионах, поскольку в некоторых из них даже в декабре отсутствуют снег и лед, и сезонные шины не требуются.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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