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Внедорожный мотоцикл разработали для россиян

0:59
Авто

В России представлен внедорожный мотоцикл стоимостью 320 тысяч рублей.

Красивая девушка на мотоцикле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая девушка на мотоцикле

Прототип байка от курганской компании Draxter дебютировал на выставке "Мотозима". Согласно информации телеграм-канала "Автопоток", этот легкий и доступный мотоцикл с повышенной проходимостью способен развивать скорость до 100 км/ч, а его ожидаемая стартовая цена составляет всего 320 тысяч рублей.

Производство этой безымянной модели с китайским двигателем Lifan планируется начать в следующем году.

Внедорожный мотоцикл создан по тем же принципам: в его основе лежит 20-сильный одноцилиндровый карбюраторный мотор Lifan KP460E с воздушным охлаждением. Задняя ось приводится в движение цепью, а тяга передается через вариатор типа Сафари.

Компания Draxter уже известна производством мотоснегокатов, садовой техники и измельчителей древесины.

Уточнения

Мотоци́кл - транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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