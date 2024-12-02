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Почему дизельные авто чаще всего становятся жертвами скрутки

Дизельные авто чаще попадают под скрутку пробега
1:12
Авто

Скрученный пробег — одна из самых распространённых уловок на вторичном рынке автомобилей. Продавцы прибегают к этой хитрости, чтобы завысить стоимость машины, скрывая её реальный износ. Несмотря на современные технологии, обнаружить такие манипуляции и привлечь виновного к ответственности крайне сложно.

приборная панель
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
приборная панель

Чаще всего пробег скручивают на автомобилях с дизельными двигателями — на их долю приходится около 75% случаев. Бензиновые автомобили занимают второе место, встречаясь в каждом четвёртом случае. Реже всего корректировке подвергаются машины с электродвигателями.

Средний показатель "скрутки" составляет 50 тысяч километров, но многое зависит от возраста автомобиля. Лидерами по значению скрученного пробега остаются машины 1990-х годов выпуска, где этот показатель достигает 80 тысяч километров.

Чтобы избежать покупки автомобиля с поддельным пробегом, важно внимательно проверять документы, использовать независимые сервисы для диагностики и быть настороже при сделках на вторичном рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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