В одиночку никуда — в Испании не рекомендуют ездить на авто без пассажиров

Чтобы как-то разгрузить дороги в утренние и вечерние часы, к примеру, в Испании предложили радикальное решение — водителям в одиночку ездить не рекомендуется, в салоне авто обязательно присутствие пассажиров, либо пользоваться общественным транспортом.
Пробки на дорогах — проблема многих стран. Греческие водители стали чемпионами в Европе — более 13 часов в неделю они теряют только на дорогу. .
Корпорация Toyota Motor (Япония) дала свое решение проблемы с городскими пробками: создала дочернюю компанию Kinto. Она предлагает различные услуги по мобильности и владением авто по подписке. В нынешних рыночных реалиях такие услуги приобрели популярность и в других странах мира, сообщает Сarandmotor. gr.
Toyota Motor Corporation — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.
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