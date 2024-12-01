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В одиночку никуда — в Испании не рекомендуют ездить на авто без пассажиров

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Авто

Чтобы как-то разгрузить дороги в утренние и вечерние часы, к примеру, в Испании предложили радикальное решение — водителям в одиночку ездить не рекомендуется, в салоне авто обязательно присутствие пассажиров, либо пользоваться общественным транспортом.

Женщина в машине красит губы
Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в машине красит губы

Пробки на дорогах — проблема многих стран. Греческие водители стали чемпионами в Европе — более 13 часов в неделю они теряют только на дорогу. .

Корпорация Toyota Motor (Япония) дала свое решение проблемы с городскими пробками: создала дочернюю компанию Kinto. Она предлагает различные услуги по мобильности и владением авто по подписке. В нынешних рыночных реалиях такие услуги приобрели популярность и в других странах мира, сообщает Сarandmotor. gr.

Уточнения

Toyota Motor Corporation — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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