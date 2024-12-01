Почему долгий прогрев опасен для новых автомобилей

Современные машины не терпят ошибок прогрева

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Автовладельцы, привыкшие к долгому прогреву двигателя, могут неосознанно нанести вред современным автомобилям. Старые машины с карбюраторной системой действительно требовали продолжительного прогрева. Однако инжекторные моторы, которыми оснащены новые авто, в этом не нуждаются. Длительная работа двигателя на холостых оборотах может привести к серьёзным поломкам.

В первую очередь страдают свечи зажигания, каталитический конвертер и подшипники. Также существует риск "масляного голодания" — снижения давления масла, что негативно влияет на работу силового агрегата.

Оптимальная продолжительность прогрева для современных машин — около пяти минут. Если вы вынуждены стоять на месте дольше, лучше заглушить двигатель. Инструкция большинства автомобилей указывает, что максимально допустимое время прогрева — полчаса. Но это крайний предел, которого лучше не достигать.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

