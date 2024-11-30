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Для ящиков с оливками и варёными грушами — Васко Росси оценил езду на Tesla Cybertruck

0:47
Авто

Король итальянской рок-музыки Васко России посетил один из автосалонов Лос-Анджелеса (США), чтобы на себе почувствовать все плюсы и минусы Tesla Cybertruck.

Васко Росси
Фото: corriere.it is licensed under Free More info
Васко Росси

Музыкант описал его как "четырехместный пикап с большим отделом позади для загрузки ящиков с оливками, вареными грушами, мотоциклами, пулеметами и т. д.". Об этом сообщает издание Сorriere.it.

Безусловно, "революционный" дизайн этого авто привлекает внимание, однако технические характеристики оставляют желать лучшего. В плане функционала отстает. К рулю нужно привыкать. Странная машина.

Однако внешне она, возможно, многих впечатлила — особенно молодое поколение.

Уточнения

Ва́ско Ро́сси (род.7 февраля 1952 года, Дзокка) — итальянский певец и автор песен. Называя себя «провокатором», он считается одним из величайших представителей итальянской рок-музыки.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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