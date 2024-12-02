Неправильное топливо — главная причина капитального ремонта мотора

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Самым популярным топливом в России остается бензин АИ-92, подходящий для многих современных автомобилей. Однако в погоне за экономией этим горючим заправляют и машины, для которых оно не рекомендуется производителями. Как рассказал моторист порталу naavtotrasse. ru, неправильный выбор топлива может привести к серьезным проблемам с двигателем, вплоть до капитального ремонта.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Различия между АИ-92 и АИ-95

Основное отличие между бензинами АИ-92 и АИ-95 заключается в составе и свойствах. АИ-92 чаще всего является конечным продуктом переработки нефти. В то время как АИ-95 и более высокооктановые виды топлива содержат активные присадки, повышающие октановое число, но снижающие срок годности бензина. Со временем АИ-95 может утратить свои улучшенные свойства и фактически превратиться в АИ-92 из-за испарения добавок.

Влияние октанового числа на двигатель

Октановое число топлива влияет на детонацию в камере сгорания, которая должна происходить строго в момент, когда поршень находится в верхнем положении. Если процесс начинается раньше, это снижает КПД двигателя, ускоряет образование нагара и увеличивает износ деталей, что в итоге может привести к капитальному ремонту.

Когда можно и нельзя использовать АИ-92

Хотя некоторые производители допускают использование АИ-92 в турбированных моторах, специалисты категорически не рекомендуют этого делать. Атмосферные двигатели с низкой степенью сжатия (до 10,5) могут работать на АИ-92 без снижения ресурса и эффективности. Однако в современных турбированных агрегатах, где степень сжатия превышает 11,5, следует использовать АИ-95 или АИ-98.

Если заправлять мотор бензином с низким октановым числом при высокой степени сжатия, это приведет к потере мощности, увеличению расхода топлива и нарушению работы двигателя, вплоть до серьезных поломок. Например, при степени сжатия 10,5-11,5 рекомендуется АИ-95, а при значениях выше 11,8 — АИ-98.

Итоговые рекомендации

Заправлять автомобиль нужно строго в соответствии с рекомендациями производителя. Для атмосферных моторов АИ-92 подходит в большинстве случаев, но для двигателей с турбиной необходим бензин с высоким октановым числом. Использование топлива с присадками, таких как АИ-95 Ultra, Drive или Active, дополнительно снижает риск повреждений, улучшает работу двигателя и оптимизирует расход топлива.