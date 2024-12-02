Почему Skoda Kamiq — лучший выбор в своём классе

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На российском рынке появился новый кроссовер Skoda Kamiq 2024 года, привезённый по схеме параллельного импорта из Китая. Модель доступна по цене от 2,3 миллиона рублей, что делает её одной из самых доступных в сегменте. Для сравнения, большинство китайских автомобилей аналогичного класса стоят заметно дороже.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Skoda Kamiq

Skoda Kamiq выгодно выделяется своим оснащением: в базовой комплектации покупатели получают кожаный салон, многофункциональный руль, климат-контроль (однозонный), кнопку запуска двигателя, сенсорный дисплей мультимедиа-системы, кожаную обшивку сидений и набор электронных помощников для водителя.

По сравнению с конкурентами, такими как Geely Coolray и Jetour Dashing, Kamiq предлагает аналогичный набор функций, но по более выгодной цене. Базовая версия доступна за 2,3 миллиона рублей, улучшенная модификация с более комфортным салоном обойдется в 2,7 миллиона рублей, а спортивная версия GT — в 3,1 миллиона рублей.

Под капотом Skoda Kamiq установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель MPI мощностью 112 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Этот двигатель пришёл на смену проверенному временем 1,6-литровому агрегату CWVA, который хорошо зарекомендовал себя на российских дорогах. Известно, что мотор способен без проблем преодолеть 200-300 тысяч километров.

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

