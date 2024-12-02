Зоны коррозии: советы по выбору подержанного авто из Китая

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Китайские автомобили с пробегом могут быть подвержены коррозии из-за недостаточной защиты кузова. Об этом рассказал эксперт автомобильного маркетплейса Fresh Александр Губанов. Наиболее уязвимыми являются неоцинкованные и необработанные антикором элементы, такие как крыша и днище автомобиля.

Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Презентация китайского автомобиля Chery Omoda 5

По словам эксперта, китайские производители нередко экономят на оцинковке металла для крыши, считая её малоподверженной повреждениям. Однако в зоне стыка крыши и ветрового стекла металл оказывается уязвимым из-за ударов мелких камней, летящих с дороги.

При покупке подержанного автомобиля важно осмотреть эту зону. Если на местах, где краска пробита до металла, нет следов ржавчины, это хороший признак — вероятно, присутствует цинковый слой. Свежие подкрасы на крыше могут сигнализировать о скрытых проблемах. Защитная пленка на передней части крыши указывает на то, что прежний владелец знал о слабых местах кузова и предпринял меры для их защиты.

Кроме того, заводской антикоррозийный слой у многих китайских автомобилей оставляет желать лучшего. По словам Губанова, даже бюджетные модели Volkswagen защищены лучше, чем некоторые премиальные китайские машины. Часто днище таких автомобилей лишь окрашено или обработаны только наиболее уязвимые зоны. При выборе машины с пробегом эксперт советует осматривать её на подъёмнике, чтобы оценить состояние кузова снизу.

Уточнения

Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ».

