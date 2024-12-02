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От чего ломаются форсунки: советы по выбору зимней жидкости

1:26
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За последний год стоимость стеклоомывающей жидкости в России увеличилась на 13%. При этом уровень спроса на "незамерзайку" в розничной торговле остался прежним, однако средний чек вырос до 680 рублей.

незамерзайка
Фото: Wikipedia by Hamedog, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
незамерзайка

Рост цен аналитики связывают с удорожанием изопропилового спирта, который используется для производства жидкости вместо запрещенного метанола. Альтернативный компонент оказался дороже, что и отразилось на конечной стоимости продукта.

Эксперты также напоминают, что использование дешевой "незамерзайки" может негативно сказаться на работе автомобиля. Одной из причин поломок форсунок становится избыточное содержание красителя в составе жидкости. Частицы красящего вещества накапливаются в форсунках, забивая отверстия.

Еще одна распространенная проблема — замерзание системы. Это происходит, если "незамерзайка" разбавлена водой, которая превращается в лед даже при небольших морозах. Лед может заблокировать форсунки, повредить бачок, трубки и насос стеклоомывающей системы.

Особую опасность представляет жидкость, продаваемая у дороги. Такой продукт может содержать сильно разбавленный спиртовой раствор, краску или даже запрещенный метанол, который вреден для человека и системы автомобиля.

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость разг.незамерза́йка — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля. Во многих современных автомобилях кроме стёкол омываются также фары.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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