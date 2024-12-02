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Nissan Leaf вновь возглавил рейтинг подержанных электрокаров

1:44
Авто

В октябре 2024 года рынок подержанных электромобилей в России показал рост впервые за последние полгода. Согласно данным агентства "Автостат", за месяц было продано 1312 таких машин — на 41% больше, чем в октябре прошлого года. До этого положительная динамика наблюдалась лишь в апреле, а с мая по сентябрь рынок сокращался.

Nissan Leaf
Фото: Wikipedia by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Nissan Leaf

Основная доля продаж в октябре (70%) пришлась на три бренда: Nissan (549 единиц), Zeekr (198 единиц) и Tesla (176 единиц). Остальные марки продали менее 100 автомобилей каждая. Лидером среди моделей остается Nissan Leaf, который разошелся тиражом в 540 экземпляров. Порог в 100 продаж также преодолел Zeekr 001 (136 единиц). В топ-5 вошли три модели Tesla: Model 3 (64 шт.), Model S и Model Y (по 40 шт. каждая).

Географически лидером вторичного рынка электромобилей остается Москва: в столице куплено 252 автомобиля. За ней следуют Краснодарский край (118 ед.) и Московская область (95 ед.). Также в пятерке — Иркутская область (69 ед.) и Санкт-Петербург (67 ед.).

С начала 2024 года в России было приобретено 9700 подержанных электромобилей — на 7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Уточнения

Nissan LEAF — электромобиль японского концерна Nissan, серийно выпускаемый с весны 2010 года. Мировая премьера состоялась на международном Токийском автосалоне в 2009 году. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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