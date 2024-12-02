Как Golf станет электромобилем: подробности о девятом поколении

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Volkswagen объявил о планах выпустить новое поколение Golf в 2029 году, превратив легендарный хэтчбек в электромобиль. Об этом сообщил глава компании Томас Шефер в интервью изданию Motor1. Девятый Golf будет создан на основе новой архитектуры SSP (Scalable Systems Platform), что сделает его массовым и доступным продуктом. Новинка станет частью сотрудничества с американским брендом Rivian.

Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Golf

Эта трансформация, вероятно, приведет к прекращению выпуска ID.3, сопоставимого по размерам электромобиля. Однако перед этим модель ID.3 получит обновление, запланированное на 2026 год. Возможно, в рамках этого рестайлинга некоторые технологии для будущего Golf будут опробованы уже на серийной версии.

Несмотря на электрическую революцию, Volkswagen не намерен полностью отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Компания продолжит выпуск восьмого поколения Golf параллельно с электрической версией, пока это будет позволять экологическое законодательство. Такой шаг позволит бренду расширить ассортимент и сохранить популярность легендарной модели в условиях перехода к электромобилям.

Уточнения

Volkswagen Golf — автомобиль немецкой компании Volkswagen. Golf стал самой успешной моделью Volkswagen и одним из самых продаваемых автомобилей в мире (по данным на 2007 год произведено более 25 миллионов шт.), является лидером продаж в Европе.



