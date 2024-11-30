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Из-за проблем с проводкой Hyundai отзовёт более 42 000 автомобилей

0:51
Авто

В США компания Hyundai Motor объявила об отзыве более 42 000 автомобилей из-за проблем с проводкой, которые могут привести к откату автомобиля, согласно уведомлению, опубликованному Национальным управлением безопасности движения на трассах (NHTSA) в среду.

Дверь автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дверь автомобиля

Автомобили Hyundai Santa Cruz и Hyundai Tucson 2025 модельного года подлежат отзыву. Выяснилось, что они оснащены трансмиссиями, которые могут переключаться из положения "парковка" без нажатия на педаль тормоза, что увеличивает риск аварии или травмы.

Всего к отзыву подлежат 35 500 автомобилей Tucson и 6900 автомобилей Santa Cruz. По оценкам NHTSA, около 1% автомобилей имеют дефект, сообщает NBC News.

Уточнения

Hyundai (кор. 현대?, 現代? хёндэ́) — корейский чеболь (конгломерат), основанный Чон Чжу-ёном.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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