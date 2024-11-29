Rivian собирается освоить европейский рынок

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Rivian (США) выпускает автомобили сегодня только для североамериканского рынка, однако в ближайшем будущем компания планирует совершить прыжок и на европейский. Поэтому к запуску готовится новая линейка электромобилей R2 и R3.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

Однако в ней не будет использоваться ключевая технология, что вызвало споры среди поклонников бренда, сообщает hibridosyelectricos. На презентации R2 и R3 многие ожидали интеграции 800-вольтовой архитектуры. Генеральный директор Роберт Скариндж заявил, что это может и не произойти.

По словам Скаринджа, изменения в R2 не критичны, и компания оптимизировала его по стоимости. В R3 изменения также не так критичны, и компания не уверена в необходимости 800-вольтовой архитектуры. В R2 и R3, вероятно, будет использоваться 400-вольтовая архитектура.

Известно, что модели R2 и R3 появятся на рынке Северной Америки в 2027, 2028 году. В Европе продажи начнутся через несколько месяцев после этого.

Уточнения

Rivian (полностью Rivian Automotive, Inc.) — американский производитель электромобилей, основанный в 2009 году.

