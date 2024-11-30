Автомобили KGM из Южной Кореи планируют собирать в России

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Южнокорейская компания KGM, которая приобрела SsangYong, официально выйдет на российский рынок.

Фото: KGM is licensed under Free More info Кроссовер KGM Actyon

Продажа автомобилей этой марки начнётся в нашей стране в начале 2025 года. Дистрибьютором KGM станет российская компания "РЭКС-Моторс".

Её представитель сообщил, что на все автомобили будет распространяться пятилетняя заводская гарантия. Первые машины KGM сейчас проходят обязательную сертификацию. Это значит, что ОТТС на них ещё не выдан. Однако, согласно официальному заявлению, продажи стартуют в первом квартале будущего года.

На начальном этапе все автомобили KGM будут поставляться в Россию из Южной Кореи.

Однако в дальнейшем планируется локализация их производства на территории нашей страны.

Это решение обусловлено повышением утилизационного сбора и усилением конкуренции на рынке.

Пока нет информации о том, где именно будет осуществляться сборка автомобилей корейской марки. Но начало производства запланировано уже на вторую половину 2025 года.

Представитель "РЭКС-Моторс" сообщил, что компания активно работает над расширением ассортимента комплектующих на российском рынке. Таким образом, она обеспечит стабильные поставки деталей для моделей KGM.

Уточнения

KG Mobility сокращённо KGM — южнокорейская автомобилестроительная компания. Штаб-квартира расположена в Сеуле. С 1988 по 2023 год называлась SsangYong Motor Company.



