У этих автопроизводителей работает команда нюхачей

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Дегустаторы нужны не только в парфюмерии, но и в автопроме.

Фото: thedrive is licensed under Free More info Дуриан в авто

Такие известные компании, как Opel и Audi, активно используют этот уникальный подход. Именно благодаря этому можно ощутить неповторимый аромат нового автомобиля. Трудно представить, чтобы в интерьере машины были пластиковые или кожаные элементы с отталкивающим каким-то запахом. Кстати, неприятные ароматы могут значительно ухудшить восприятие автомобиля и заставить потенциального покупателя обратить внимание на продукцию конкурентов.

С 1985 года на Audi работают "нюхачи", которые тщательно исследуют каждый сантиметр салона. Известно, что составные части автомобиля выделяют разнообразные летучие соединения, особенно в жаркие солнечные дни. Поэтому исследования проводятся с применением инфракрасных нагревателей, которые напоминают устройства для сушки.

Однако это не просто "обнюхивание" интерьера. Специалисты должны точно определить, какой элемент обивки может издавать, к примеру, нежелательный запах. Подозрительная деталь подлежит немедленному удалению, что ведет к потенциально печальному виде новейшего концепта после вмешательства "носатой" команды.

Обрезанные части помещаются в специальные стеклянные контейнеры и подвергаются термообработке при температуре 80°C в течение двух часов. После этого каждый дегустатор открывает крышку, вдыхает аромат и передает образец остальным. В итоге они формируют общее заключение о запахах, исходящих от автомобиля.

Да, в команде "нюхачей" в основном — женщины. Закономерно. Дуриану в авто точно будет не по себе.

Уточнения

Интерье́р - вид изнутри на какой-либо объект.

