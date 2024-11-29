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Наклейки с критикой Илона Маска — владельцы автомобилей Tesla дистанцируются от миллиардера

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Авто

Продажи наклеек с критикой Илона Маска резко выросли после того, как самый богатый человек в мире заявил о своей поддержке Дональда Трампа и помог ему одержать победу на президентских выборах в США.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илон Маск

По мнению Мэтта Хиллера, работника аквариума на Гавайях, Маск таким образом купил себе место в администрации избранного президента, сообщает The The Guardian. Поэтому Хиллер начал продавать в интернете наклейки, осуждающие Маска.

Наклейки с надписями "Клуб против Илона Маска", "Я купил это до того, как Илон сошёл с ума", "Космический клоун", "АнтиИлон Тесла" раскупаются, как горячие пирожки.

Некоторые владельцы начали продавать свои авто от Tesla. И таким образом дистанцироваться от всего того, во что раньше поверили — переход Маска в политику их только разочаровал.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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