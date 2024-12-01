Почему цены на новые авто начнут стремительно расти после Нового года

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Эксперты предупреждают, что в начале следующего года цены на новые автомобили могут резко вырасти. Причиной ожидаемого подорожания называют стремительное падение курса рубля. В связи с этим россиянам советуют не откладывать покупку машины и воспользоваться текущими ценами до Нового года.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в автосалоне

Ожидаемый рост цен

Основатель проекта "Автомаркетолог" Олег Моисеев, заявил, что дилеры, ввозящие автомобили по альтернативным каналам, могут поднять цены уже в ближайшем месяце. По его прогнозам, стоимость таких автомобилей вырастет на 10-15%, если курс рубля останется на текущем уровне.

Официальные дилеры будут поднимать цены постепенно. В первые два-три месяца после Нового года резкого скачка не ожидается, однако прирост составит не менее 5%.

Текущая ситуация на рынке

Многие дилеры уже начали намекать на изменение прайсов, но в их распоряжении ещё есть старые запасы автомобилей, которые они стараются распродать до Нового года. Тем не менее, даже на эти автомобили цены могут подняться уже в декабре — на 3-5%.

Что делать автолюбителям?

Эксперты советуют не откладывать покупку машины, особенно если она планировалась на ближайшие месяцы. После праздников автомобили из новых партий будут стоить значительно дороже, а текущие запасы могут подорожать уже в декабре.