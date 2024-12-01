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Как камни в протекторе помогают на скользкой дороге

Авто

Камни, застревающие в протекторах шин, — неизбежное явление, с которым сталкиваются все автомобилисты. Владелец шиномонтажной мастерской рассказал, как эти камни влияют на безопасность и балансировку колёс, и стоит ли беспокоиться об их удалении.

резина
Фото: wikimedia by Ken T1381, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
резина

Почему камни попадают в шины

Зимой в протекторах оказывается больше камней, чем летом. Это связано с конструкцией зимней резины, которая имеет глубокие каналы и ламели для эффективного отвода воды, улучшения торможения и управляемости. Эти углубления, предназначенные для повышения сцепления с дорогой, неизбежно заполняются мелкими камнями.

Влияют ли камни на управляемость и безопасность?

Эксперт отмечает, что мелкие камни, как правило, равномерно распределяются в протекторе и практически не влияют на балансировку колёс и управляемость автомобиля. Удалять такие камни нет смысла — они вскоре появятся снова.

Однако крупные и угловатые камни можно убрать, особенно если они вызывают беспокойство. Интересно, что острые края некоторых камней могут даже помочь на скользкой дороге, улучшая торможение благодаря дополнительному сцеплению.

Что важно проверять при подготовке шин к сезону

Перед началом зимнего сезона рекомендуется:

  • Осмотреть шины на наличие повреждений: трещин, грыж или дефектов боковины.
  • Проверить балансировку колёс. Если балансировка выполнена правильно, камни в протекторе не станут проблемой.
  • Сделать развал-схождение. Это обеспечит правильное поведение автомобиля на дороге.
  • Менять колёса местами. Это помогает равномерно изнашивать протектор и продлить срок службы шин.

Заключение

Камни в протекторе — это естественная часть эксплуатации автомобиля. В большинстве случаев они не оказывают значительного влияния на безопасность или управляемость. Достаточно соблюдать регулярное обслуживание и подготовку шин, чтобы быть уверенным в надёжности автомобиля в любой сезон.

Уточнения

Протектор  элемент шины (покрышки) колеса, предназначенный для защиты внутренней части шины от проколов и повреждений, а также для формирования оптимального пятна контакта шины.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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