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Как сэкономить на обслуживании авто и сохранить его надолго

3:35
Авто

Содержание автомобиля становится всё дороже, и многие автовладельцы ищут способы сэкономить, не жертвуя качеством обслуживания и долговечностью своей машины. Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов, поделился простыми, но эффективными советами для сокращения расходов.

Техосмотр автомобиля
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Техосмотр автомобиля

Регулярная диагностика и мелкий ремонт

Один из самых доступных способов экономии — это регулярная диагностика автомобиля. Многие СТО предлагают эту услугу бесплатно, что не стоит игнорировать.

"Миф о том, что редкие визиты на СТО помогают экономить, — это заблуждение. Напротив, своевременная диагностика позволяет вовремя устранить мелкие неисправности, не доводя дело до дорогостоящего ремонта." — отмечает Рузанов.

Пример: несвоевременная замена тормозных колодок может привести к необходимости замены тормозных дисков и других элементов системы, что обойдётся гораздо дороже.

Сравнивайте цены и уточняйте гарантию

После диагностики сравните стоимость ремонта в разных СТО. Выбирайте надёжные станции с адекватными ценами и репутацией.

Не гонитесь за слишком низкими ценами, так как ремонт "в гаражах" может быть рискованным как для качества работ, так и для вашей безопасности. Обязательно уточняйте наличие гарантии на выполненные работы и установленные запчасти. Гарантия позволяет бесплатно устранять неисправности в течение определённого времени, что также экономит ваши деньги.

Бонусные программы и акции

Участвуйте в программах лояльности на СТО, АЗС и в магазинах автотоваров. Если вам не предложили скидки, обязательно спросите о возможностях экономии.

  • Системы лояльности увеличивают скидки для постоянных клиентов.
  • Комбо-акции, включающие несколько сезонных услуг, часто стоят дешевле.
  • Программы "Приведи друга" позволяют получить бонусы за привлечение новых клиентов.

Выбор запчастей: мидл-сегмент или аналоги

Ситуация на рынке автозапчастей изменилась после кризиса, и многие бренды ушли из страны. На их место пришли новые марки, которые часто предлагают достойное качество.

Рекомендации:

Смело выбирайте аналоги. Если СТО даёт гарантию на запчасти, даже незнакомые бренды могут оказаться надёжными.
Избегайте дешёвых "ноунеймов". Поддельные запчасти из интернет-магазинов могут привести к серьёзным поломкам.

Аккуратный стиль вождения

Один из самых очевидных, но действенных способов экономии — аккуратное вождение. Избегайте резких стартов, торможений и агрессивного маневрирования.

Преимущества "пенсионерского" стиля вождения:

  • Экономия топлива.
  • Уменьшение износа деталей.
  • Снижение риска ДТП.

"Соблюдение дистанции, отказ от резких движений и внимательность за рулём помогут сохранить автомобиль в хорошем состоянии и снизить затраты." — подчёркивает Рузанов.

Заключение

Экономия на обслуживании автомобиля возможна, если придерживаться простых правил: регулярно проходите диагностику, выбирайте надёжные СТО, участвуйте в бонусных программах, ставьте качественные запчасти и избегайте агрессивного вождения. Эти меры помогут не только снизить расходы, но и продлить срок службы автомобиля.

Уточнения

Компьютерная диагностика автомобиля — это диагностика различных систем автомобиля, производящаяся блоком управления автомобиля.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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