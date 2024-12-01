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Ваш автомобиль увезли на штрафстоянку: что делать прямо сейчас

2:45
Авто

Эвакуация автомобиля с места парковки — ситуация, с которой может столкнуться любой водитель. Если вы вернулись к месту парковки и не обнаружили свою машину, важно быстро понять, была ли она эвакуирована или речь идёт об угоне. Руководитель группы "Юридическая помощь онлайн" Александр Бударагин, рассказал как действовать в подобных случаях.

эвакуатор цодд
Фото: openverse by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
эвакуатор цодд

Как узнать, эвакуировали ли вашу машину

Если вы не уверены, что автомобиль эвакуировали, воспользуйтесь следующими способами:

  • Звонок по телефону, указанному на парковочных знаках.
    Позвоните и введите госномер автомобиля через клавиатуру. Следуйте инструкциям голосового меню.
  • Онлайн-сервисы.
    Проверьте статус автомобиля на порталах mos. ru, Московский транспорт, Московский паркинг или в приложениях "Парковки России" и "Госуслуги Москвы".
  • СМС-запрос.
    Отправьте бесплатное сообщение на номер 7377 с текстом:
    ЭВ [госномерТС]
    Например: ЭВ А123ВС77.

Куда увезли вашу машину

Если выяснилось, что машину эвакуировали, следующим шагом будет определение места штрафстоянки.

Информация на месте эвакуации.
Обычно на месте парковки остаётся талон, содержащий номер эвакуатора, протокол, адрес штрафстоянки и контактный телефон.
Используйте телефоны или онлайн-сервисы.
Если талона нет, позвоните по указанному номеру на знаке у парковки или проверьте информацию через те же приложения или порталы.

Кто может забрать автомобиль со штрафстоянки

Забрать машину со штрафстоянки может:

  • Владелец автомобиля
  • Уполномоченное лицо, предъявившее документы, подтверждающие право на управление автомобилем.

Необходимые документы:

  • свидетельство о регистрации ТС (СТС);
  • водительское удостоверение;
  • доверенность на управление автомобилем (если действует представитель);
  • полис ОСАГО или КАСКО.

Как забрать автомобиль со штрафстоянки

Чтобы освободить автомобиль, выполните следующие шаги:

  1. Обратитесь в ГИБДД.
  2. Принесите все автодокументы инспектору, который составил протокол.
  3. Получите разрешение.
  4. Инспектор выдаст документ, позволяющий забрать автомобиль.
  5. Посетите штрафстоянку.
  6. Предъявите дубликат протокола, разрешение и автодокументы на стоянке эвакуаторщика.

Эвакуация автомобиля — стрессовая ситуация, но зная, как правильно действовать, вы сможете минимизировать потери времени, нервов и денег.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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