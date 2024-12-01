Автосервисы и парковки: где ваши данные могут попасть к угонщикам

Современные автомобили оснащаются передовыми системами защиты, однако угонщики продолжают находить способы обойти их. Тем не менее, власти Москвы отметили, что в этом году случаи угонов автомобилей значительно сократились благодаря использованию комплексов фото- и видеофиксации ЦОДД.
По данным департамента транспорта Москвы, за первые 10 месяцев 2024 года зафиксировано 486 случаев угона автомобилей, что на 10% меньше по сравнению с 575 случаями за аналогичный период прошлого года. Несмотря на положительную динамику, автолюбителям советуют оставаться бдительными и принимать дополнительные меры для защиты своего транспорта.
Согласно статистике, злоумышленники чаще всего выбирают автомобили южнокорейских марок Hyundai и Kia, а также машины премиум-класса от Mercedes-Benz и Toyota.
Эти простые меры безопасности помогут снизить риск угона даже в условиях современной угрозы.
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