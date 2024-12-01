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Автосервисы и парковки: где ваши данные могут попасть к угонщикам

1:56
Авто

Современные автомобили оснащаются передовыми системами защиты, однако угонщики продолжают находить способы обойти их. Тем не менее, власти Москвы отметили, что в этом году случаи угонов автомобилей значительно сократились благодаря использованию комплексов фото- и видеофиксации ЦОДД.

Угонщик вскрывает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Угонщик вскрывает машину

Статистика угонов

По данным департамента транспорта Москвы, за первые 10 месяцев 2024 года зафиксировано 486 случаев угона автомобилей, что на 10% меньше по сравнению с 575 случаями за аналогичный период прошлого года. Несмотря на положительную динамику, автолюбителям советуют оставаться бдительными и принимать дополнительные меры для защиты своего транспорта.

Рекомендации по защите автомобиля

Эксперты советуют:

  • Хранение ключей. Ключ от машины лучше убирать не просто в карман, а в надёжное место, недоступное для сканирующих устройств злоумышленников.
  • Использование GPS-маяков. Трекеры помогут владельцам отслеживать местоположение автомобиля в реальном времени, что может оказаться решающим при угоне.
  • Выбор автосервисов. Рекомендуется обращаться только в проверенные сервисы, чтобы избежать утечки данных или копирования ключей.
  • Парковка в безопасных местах. Не оставляйте автомобиль в местах с подозрительными людьми или на плохо освещённых участках. В случае сомнений лучше переставить машину.

Популярные цели угонщиков

Согласно статистике, злоумышленники чаще всего выбирают автомобили южнокорейских марок Hyundai и Kia, а также машины премиум-класса от Mercedes-Benz и Toyota.

Эти простые меры безопасности помогут снизить риск угона даже в условиях современной угрозы.

Уточнения

Парко́вка — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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