Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Марина Девятова рассказала о кризисе в браке: спим отдельно
Собака глотает еду, как будто завтра не наступит: проблема может быть в выдержке
Бывший муж Климовой готов драться за артистку даже спустя пять лет после развода
Как сохранить здоровье кожи в зимний период и избежать сухости
Важность социализации щенка. Как обеспечить здоровое развитие питомца?
Почему картонка перед радиаторной решёткой может привести к пожарной опасности
Удобрение, которое улучшает почву и повышает урожайность
Как Амазонка помогает бороться с респираторными заболеваниями
Мировой рынок готовится к новым пошлинам Дональда Трампа

Как стиль вождения продлевает жизнь автомобиля в такси

2:21
Авто

Работа в такси связана с высокими нагрузками на автомобиль, ведь ежедневный пробег такси может в десятки раз превышать стандартные расстояния, которые проезжают машины в личном пользовании. Однако многие такси проходят 300 тысяч километров за 3-5 лет без серьёзных поломок двигателя и коробки передач. Автоэксперт выяснил, почему это возможно.

Такси
Фото: mos.ru by Правительство Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Такси

Рабочая температура эксплуатации

Одной из причин долговечности такси является минимальное количество холодных пусков двигателя. В личных авто владельцы часто совершают короткие поездки, из-за чего мотор не успевает выйти на рабочую температуру, что увеличивает износ.

У автомобилей в такси двигатель работает практически без остановки на протяжении всей смены. Даже если мотор глушат, он не успевает остыть до критического уровня. Это обеспечивает эксплуатацию в комфортном температурном диапазоне, когда масла и другие жидкости действуют наиболее эффективно.

Стиль вождения

Агрессивное вождение — главная причина износа двигателя, коробки передач, подвески и других узлов. Водители личных машин часто злоупотребляют резкими разгонами, торможениями и поднимают обороты двигателя до красной зоны.

В такси такой стиль вождения — редкость. Во-первых, на поведение водителей влияет наличие камер фиксации нарушений ПДД. Во-вторых, агрегаторы и сами пассажиры не допускают агрессивной езды. Результат — сниженная нагрузка на ключевые узлы автомобиля и продление срока их службы.

Качественное техническое обслуживание

Большинство автомобилей в крупных агрегаторах такси проходят регулярное обслуживание у официальных дилеров или в сертифицированных сервисах. Использование оригинальных запчастей и расходников обеспечивает долговечность мотора, коробки передач и других компонентов.

Заключение

Длительная и безаварийная эксплуатация такси возможна благодаря оптимальному температурному режиму двигателя, аккуратному стилю вождения и своевременному обслуживанию. Эти факторы позволяют автомобилям в такси выдерживать большие пробеги без серьёзных поломок.

Уточнения

Такси́ — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Наука и техника
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете Аудио 
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Наука и техника
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию Аудио 
Ошибки на кухне: с чем нельзя сочетать гречневую кашу
Еда и рецепты
Ошибки на кухне: с чем нельзя сочетать гречневую кашу Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".

Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Частые ошибки при замене свечей зажигания
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Запад нашёл фраера ушастого. Для узурпатора Зеленского наступают очень тяжёлые дни Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Советы для быстрого прогрева двигателя зимой
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Последние материалы
Почему картонка перед радиаторной решёткой может привести к пожарной опасности
Удобрение, которое улучшает почву и повышает урожайность
Как Амазонка помогает бороться с респираторными заболеваниями
Мировой рынок готовится к новым пошлинам Дональда Трампа
Преимущества столешниц с защитным покрытием для кухни
Автосервисы и парковки: где ваши данные могут попасть к угонщикам
Как термоядерная энергия изменит мир уже через год
Григорий Лепс отругал одного их зрителей на концерте: будешь потом в туалете смотреть?
Тефлоновая сковорода — это угроза для всей семьи
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.