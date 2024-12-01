Как выбрать подержанный автомобиль и не попасть на деньги

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С увеличением интереса к автомобилям с пробегом всё чаще возникает вопрос, как избежать ошибок при покупке машины на вторичном рынке. Технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов рассказал о трёх распространённых ошибках и способах их избежать.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Ошибка № 1: Полагаться только на толщиномер

Многие покупатели доверяют лишь показаниям толщиномера при проверке кузова. Однако, по словам Родионова, современные технологии позволяют перекрашивать детали так, что их сложно отличить от заводских.

Чтобы узнать истинное состояние кузова, он рекомендует обратиться на специализированную станцию техобслуживания или пригласить независимого эксперта. Перекрашенные элементы не всегда свидетельствуют о серьёзных повреждениях, но профессиональная диагностика поможет выявить скрытые дефекты и оценить качество ремонтных работ.

Ошибка № 2: Покупка без профессиональной диагностики

Ещё одна частая ошибка — полагаться только на онлайн-отчёты и пренебрегать осмотром автомобиля в автосервисе. Такая диагностика помогает обнаружить скрытые технические дефекты, которые могут привести к затратам на ремонт в будущем.

Кроме технического осмотра, важно проверить юридическую чистоту автомобиля. Онлайн-отчёты не всегда дают полную информацию о залоге, запретах на регистрацию или других ограничениях. Более надёжный способ — проверка через сайт нотариальной палаты или визит в ГИБДД.

Ошибка № 3: Игнорирование проверки VIN-номера

Родионов отмечает, что VIN-номер — это ключ к проверке подлинности и истории автомобиля. Недобросовестные продавцы иногда указывают неверный VIN в объявлении, чтобы скрыть проблемы с машиной.

Как правильно проверить VIN:

Сравните номер в документах, объявлении и на самом автомобиле.

Найдите VIN в нескольких местах: под лобовым стеклом, на кузове и табличках под капотом.

Обратитесь в ГИБДД для проверки номера с базой данных.

VIN-код состоит из 17 символов, где зашифрованы данные о производителе, модели, двигателе, кузове и годе выпуска.

Последний символ — контрольный знак, подтверждающий его подлинность.

Заключение

Для безопасной покупки автомобиля с пробегом важно совмещать техническую и юридическую проверку. Профессиональная диагностика и внимание к деталям помогут избежать проблем и лишних расходов.

Уточнения

Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle identification number, VIN) — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 знаков. В коде представлены сведения о производителе и характеристиках транспортного средства, а также о годе выпуска.



