Рейтинг брендов с самыми тёплыми автомобилями на рынке

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На российском рынке далеко не все автомобили оснащены зимними опциями, которые делают эксплуатацию машины в холодное время года комфортнее. Аналитики "Авто.ру" изучили комплектации 920 моделей и выяснили, какие функции встречаются чаще, а какие — реже, сообщает Известия.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Засыпанный снегом автомобиль

Статистика по зимним опциям

Подогрев зеркал доступен в 82% автомобилей.

Подогрев передних сидений — в 74%.

Подогрев руля — в 43%, а задних сидений — только в 32%.

Удалённый запуск двигателя для прогрева салона есть лишь в 26% моделей.

Самые редкие опции: подогрев форсунок стеклоомывателя (23%) и обогрев лобового стекла (21%).

Программируемый предпусковой отопитель входит в базовую комплектацию менее чем у 2% моделей.

Влияние климатических условий на комплектации

Управляющий директор компании Frank auto Ирина Франк отмечает, что ввозимые из стран с тёплым климатом автомобили (например, из ОАЭ и Китая) часто лишены таких базовых для зимы функций, как подогрев заднего стекла и зеркал. Даже в премиум-классе многие опции доступны только за дополнительную плату.

Зимние опции у популярных брендов

Lada: В Vesta есть подогрев задних сидений, руля, форсунок и лобового стекла. Granta, Largus и Niva Travel предлагают более скромный набор — обогрев передних сидений и лобового стекла. У Niva Legend есть только подогрев зеркал и передних сидений.

УАЗ "Патриот": Подогреваются лобовое стекло и передние сиденья.

Москвич: Оснащён обогревом передних сидений.

Evolute i-Joy: Электромобили имеют топливную печку. В i-Sky добавлены подогревы руля, сидений, форсунок и лобового стекла.

Chery, Geely и Haval: Эти бренды и их суббренды лидируют по оснащённости зимними опциями.

Новинки 2024 года

Voyah Free Sport Edition: Гибрид с полным зимним пакетом.

Solaris HC: Оснащён телематической системой и дистанционным запуском двигателя.

DFSK ix7: Дополнен подогревом руля, сидений, зеркал и заднего стекла.

Вывод экспертов

Автоэксперт Максим Кадаков подчёркивает, что большинство производителей начали учитывать потребности российских водителей. Например, сиденья с обивкой из "экокожи" зимой требуют подогрева, чтобы водитель не чувствовал себя, как на льду.