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Меньше угонов, больше безопасности: как Москва защищает автомобилистов

0:46
Авто

В Москве зафиксировано снижение числа угонов автомобилей. По данным телеграм-канала "Дептранс Москвы", ссылающегося на заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, количество таких преступлений уменьшилось на 15%.

Преступник вскрывает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Преступник вскрывает машину

Этого удалось достичь благодаря работе комплексов фотовидеофиксации ЦОДД, которые круглосуточно контролируют дорожную ситуацию, фиксируют нарушения ПДД и помогают в поиске угнанных машин.

Согласно статистике, за первые 10 месяцев текущего года в Москве зарегистрировано 486 случаев угона автомобилей, тогда как за аналогичный период 2023 года их было 575.

 

Уточнения

Престу́пность — это исторически изменчивое социальное и уголовно-правовое негативное явление, представляющее собой систему преступлений, совершённых на определённой территории в тот или иной период времени.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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