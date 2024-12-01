Меньше угонов, больше безопасности: как Москва защищает автомобилистов

В Москве зафиксировано снижение числа угонов автомобилей. По данным телеграм-канала "Дептранс Москвы", ссылающегося на заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, количество таких преступлений уменьшилось на 15%.
Этого удалось достичь благодаря работе комплексов фотовидеофиксации ЦОДД, которые круглосуточно контролируют дорожную ситуацию, фиксируют нарушения ПДД и помогают в поиске угнанных машин.
Согласно статистике, за первые 10 месяцев текущего года в Москве зарегистрировано 486 случаев угона автомобилей, тогда как за аналогичный период 2023 года их было 575.
Престу́пность — это исторически изменчивое социальное и уголовно-правовое негативное явление, представляющее собой систему преступлений, совершённых на определённой территории в тот или иной период времени.
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