Тормозить нельзя: как правильно вести себя на скользком участке

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С приходом холодов гололедица становится одной из главных опасностей на дорогах, требующей особого внимания даже от опытных водителей. Автоэксперт Руслан Кирьянов поделился рекомендациями, которые помогут обезопасить себя и пассажиров в зимний период.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зимняя дорога

Как распознать гололедицу

Наибольший риск скользких дорог возникает ночью и ранним утром, когда температура остаётся низкой, а солнечные лучи ещё не прогрели дорожное покрытие. Такие участки часто плохо освещены, но можно ориентироваться на движение автомобилей впереди: нестабильное движение машины может указывать на гололед.

Как вести себя на скользкой дороге

При попадании на участок гололедицы главное — сохранять спокойствие. Резкие манёвры и торможение противопоказаны. Эксперт советует держать руль прямо, минимизировать манёвры и позволить автомобилю самостоятельно пройти скользкий участок.

Если заднюю часть автомобиля начало заносить, необходимо плавно повернуть руль в сторону заноса. Противоположное движение может спровоцировать разворот автомобиля.

Как управлять автомобилем зимой

На скользкой дороге тормоз лучше не использовать. Такие участки, как правило, короткие, поэтому их можно преодолеть без экстренного торможения. В случае с механической коробкой передач рекомендуется переключиться на пониженную передачу для лучшего контроля над машиной.

Общие правила безопасности

Зимой особенно важно соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию между автомобилями и быть максимально внимательным за рулём. Это простые, но жизненно важные меры, которые помогут избежать аварий на зимней дороге.

Уточнения

Занос — нарушение движения автомобиля или мотоцикла вдоль продольной плоскости колёс. Вызывается умышленно водителем (для скоростного прохождения поворотов), либо неумышленно.



