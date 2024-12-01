Тормозить нельзя: как правильно вести себя на скользком участке

С приходом холодов гололедица становится одной из главных опасностей на дорогах, требующей особого внимания даже от опытных водителей. Автоэксперт Руслан Кирьянов поделился рекомендациями, которые помогут обезопасить себя и пассажиров в зимний период.
Наибольший риск скользких дорог возникает ночью и ранним утром, когда температура остаётся низкой, а солнечные лучи ещё не прогрели дорожное покрытие. Такие участки часто плохо освещены, но можно ориентироваться на движение автомобилей впереди: нестабильное движение машины может указывать на гололед.
При попадании на участок гололедицы главное — сохранять спокойствие. Резкие манёвры и торможение противопоказаны. Эксперт советует держать руль прямо, минимизировать манёвры и позволить автомобилю самостоятельно пройти скользкий участок.
Если заднюю часть автомобиля начало заносить, необходимо плавно повернуть руль в сторону заноса. Противоположное движение может спровоцировать разворот автомобиля.
На скользкой дороге тормоз лучше не использовать. Такие участки, как правило, короткие, поэтому их можно преодолеть без экстренного торможения. В случае с механической коробкой передач рекомендуется переключиться на пониженную передачу для лучшего контроля над машиной.
Зимой особенно важно соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию между автомобилями и быть максимально внимательным за рулём. Это простые, но жизненно важные меры, которые помогут избежать аварий на зимней дороге.
Занос — нарушение движения автомобиля или мотоцикла вдоль продольной плоскости колёс. Вызывается умышленно водителем (для скоростного прохождения поворотов), либо неумышленно.
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