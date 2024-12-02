Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ

Заправочные пистолеты на АЗС работают по механическому принципу, автоматически отключая подачу топлива при наполнении бака.

Это достигается благодаря вакуумному каналу: когда носик пистолета погружается в топливо, поток воздуха прекращается, мембрана срабатывает, и подача топлива останавливается.

Однако систему можно обмануть. Если слегка приподнять пистолет и нажать на его рычаг, можно долить в бак еще пару литров топлива.

Этот метод прост, но не всегда целесообразен, поскольку чаще всего он используется лишь для максимального заполнения бака перед дальней поездкой.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.



Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

