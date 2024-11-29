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Старый смартфон может оказать неоценимую услугу вашему автомобилю

Авто

Современные автомобили часто лишены привычных указателей температуры двигателя, что заставляет автовладельцев искать альтернативные способы контроля.

Решение этой проблемы нашлось благодаря старым смартфонам: несмотря на износ аккумуляторов, они могут обрести новую жизнь в роли информационных центров для автомобилей. Достаточно подсоединить их с помощью длинного кабеля и углового адаптера, чтобы устройство не мешало в салоне.

Автолюбители используют приложения в связке с диагностическими адаптерами ELM327, что позволяет не только следить за температурой двигателя, но и выявлять другие проблемы, такие как недозаряд аккумулятора.

Таким образом, даже устаревший гаджет становится полезным инструментом для мониторинга состояния автомобиля.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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