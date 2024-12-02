Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Министр спорта Дегтярев стал единственным кандидатом на пост главы ОКР
Диетолог назвал помогающий худеть и хорошо спать фрукт
Табаков представил публике свою возлюбленную: работают вместе
Учёные выявили связь между добавкой Е407 и диабетом
Россиянам перечислили города, где проще всего взять семейную ипотеку
Актёр Сергей Пиоро раскрыл, сколько денег тратит на еду
Андрей Малахов впервые за долгое время вышел в свет с супругой
Певица Татьяна Буланова дала пояснения по поводу долгов мужа
Россияне захотели переплачивать за квартиры с одним свойством

Как выбрать автосалон для безопасной покупки автомобиля

Как выбрать автосалон, чтобы не стать жертвой мошенников
1:28
Авто

При попытке приобрести автомобиль многие покупатели могут попасть в так называемую "дилерскую ловушку", где их ждут скрытые подводные камни. Это касается не только новичков, но и опытных водителей. Однако существует несколько простых правил, которые помогут избежать неприятных ситуаций при покупке автомобиля.

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

Неправильный выбор автосалона

Первое, что стоит учесть при покупке — это выбор дилерского центра. Лучше всего обращаться в официальные автосалоны. Покупка автомобиля в так называемом "сером" салоне может быть рискованной, потому что такие организации часто публикуют ложную информацию о характеристиках автомобиля. К тому же, в таких салонах могут завышать проценты по кредитам или увеличивать стоимость машины.

Желание купить машину сразу

Не стоит торопиться с покупкой. Лучше подождать и выбрать машину, которую можно заказать с последующей доставкой. Это даст вам возможность настроить автомобиль под себя, а также избежать лишних затрат. Терпение на этом этапе может сэкономить деньги в будущем.

Отказ от торга

Покупка автомобиля — это не покупка продуктов в супермаркете, и не стоит стесняться торговаться. Торг — это неотъемлемая часть сделки, и вы можете получить хорошие скидки или бонусы при оформлении покупки. Не соглашайтесь на первую предложенную цену.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов
Наука и техника
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов Аудио 
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Военные новости
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине Аудио 
Признаки, что ремень ГРМ требует замены
Авто
Признаки, что ремень ГРМ требует замены
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Джон Куинси Адамс стал президентом США благодаря коррумпированной сделке Игорь Буккер Зеленский заявляет о том, что войну с РФ он проигрывает. Это смертный приговор для него Любовь Степушова ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине Дмитрий Плотников
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Последние материалы
Россиянам перечислили города, где проще всего взять семейную ипотеку
Актёр Сергей Пиоро раскрыл, сколько денег тратит на еду
Андрей Малахов впервые за долгое время вышел в свет с супругой
Учёные из России более не работают в ЦЕРН. Запад ощутит последствия
Певица Татьяна Буланова дала пояснения по поводу долгов мужа
Россияне захотели переплачивать за квартиры с одним свойством
Валерьянка для котов: милые видео или смертельная опасность
Сестра Гуфа раскрыла, где на самом деле находится рэпер
Хотите похудеть к новогодним праздникам? Вот что нужно для этого делать
Анна Семенович рассказала о нелюбимом алкогольном напитке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.