Как скрыть царапины на пластиковых деталях автомобиля

Как легко скрыть царапины на пластиковых и хромированных деталях автомобиля

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Царапины на пластиковых деталях в салоне автомобиля — частая проблема, которая ухудшает внешний вид интерьера. Существует мнение, что исправить такие повреждения невозможно, и проще заменить деталь. Однако это не совсем так: избавиться от царапин вполне реально.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Салон автомобиля

Что делать, если поцарапан пластик

Для того чтобы уменьшить видимость царапин на пластиковых частях салона, можно использовать копировальную бумагу. Просто протерите повреждённую деталь ею, а затем аккуратно пройдитесь по поверхности сухой тряпочкой. Этот способ помогает сделать царапины менее заметными, не прибегая к замене детали.

А если повреждён хром

Для хромированных деталей существует свой метод. В этом случае вам поможет алюминиевая фольга. Мятую фольгу нужно слегка намочить и аккуратно протереть повреждённую поверхность. Важно не нажимать слишком сильно, чтобы не повредить деталь ещё больше.

Однако стоит помнить, что описанные методы подходят только для мелких царапин. Если повреждения более серьёзные, ни копировальная бумага, ни фольга не смогут восстановить поверхность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

